Коротченко: МБР "Сармат" завершит формирование облика ядерного щита России

Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что постановка межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат" на боевое дежурство не повлияет на мировую политику. Ядерные силы предназначены для сдерживания, подчеркнул он.

Россия заканчивает перевооружение своей ядерной триады, а США только приступают к этому процессу, вкладывая колоссальные денежные средства. Следовательно, принятие на вооружение МБР завершает облик ядерного щита РФ на несколько десятков лет вперёд.

"После завершения развёртывания ракетных комплексов "Сармат" наша триада будет выглядеть так, как и существует, и будет поддерживаться в существующем состоянии ближайшие десятилетия", — заявил Коротченко в беседе с iReactor.