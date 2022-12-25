Армия Белоруссии прямое участие в боевых действиях в рамках спецоперации на Украине принимать не будет, но может выполнять полицейские функции. Такое мнение высказал экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров в беседе с "Украиной.ру".
Если даже допустить, что вооружённые силы Белоруссии примут какое-то участие в конфликте на Украине, то они, скорее всего, будут заниматься контролем над территорией и вопросами гуманитарного характера, а не активными боевыми действиями, считает политик.
По его словам, сил и средств для выполнения задачи у РФ достаточно и без привлечения Белоруссии.
Но "определённый ресурс" принять участие в СВО может, чтобы освободить российских военных от полицейских функций, заключил собеседник издания.
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