Военкор Рожин сообщил о взрыве в Энгельсе: возможно атака БПЛА

Военкор Борис Рожин рассказал о взрыве на аэродроме Энгельса.

Рожин опубликовал в своëм микроблоге предварительную версию происшедшего.

"Собщается о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе и работе сирен воздушной тревоги. Возможно, была очередная попытка атаковать аэродром с помощью БПЛА", – сообщил военкор.

Telegram-канал "Осторожно новости" пишет, что по предварительным данным взрыв произошёл на аэродроме «Энгельс-2». на авиабазе ВКС России.

В сторону него направились пожарные расчёты и экстренные службы.

Данная авиабаза подвергалась атаке беспилотника утром 5 декабря.