Военкор Борис Рожин рассказал о взрыве на аэродроме Энгельса.
Рожин опубликовал в своëм микроблоге предварительную версию происшедшего.
"Собщается о взрыве в районе аэродрома стратегической авиации в Энгельсе и работе сирен воздушной тревоги. Возможно, была очередная попытка атаковать аэродром с помощью БПЛА", – сообщил военкор.
Telegram-канал "Осторожно новости" пишет, что по предварительным данным взрыв произошёл на аэродроме «Энгельс-2». на авиабазе ВКС России.
В сторону него направились пожарные расчёты и экстренные службы.
Данная авиабаза подвергалась атаке беспилотника утром 5 декабря.
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