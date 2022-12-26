Солдаты украинской армии из 14-й механизированной бригады, которые дислоцированы под Купянском, саботируют приказы командования в массовом порядке. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на разведданные.
"Причинами отказа выполнять боевые распоряжения является небоеготовность подразделений из-за неукомплектованности личным составом, вооружением и техникой", — указал он в беседе с РИА Новости.
Ранее подполковник ВСУ сообщил, что в его подразделение боевики самовольно оставляют позиции.
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