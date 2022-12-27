Владимир Рогов не исключил провокации со стороны ВС Украины на Новый год в Запорожье

В Запорожской области витает праздничное настроение, люди готовятся к Новому году. Однако в регионе допускают вероятность провокаций со стороны ВСУ, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы ждем этих провокаций и прекрасно понимаем, что они всегда что-то "разжигают" на наши важные праздники. <…> Какими они будут <…> — покажет время, но мы ко всему готовы", — приводит слова Рогова ТАСС.

Люди впервые будут отмечать новогодние праздники дома, в России, и верят, что 2023 год положит конец конфликту, и Запорожье станет РФ не только де-юре, но уже и де-факто, отметил Рогов.