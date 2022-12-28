Подберёзкин заявил, что армия России уже дважды уничтожила ВСУ

Армия России дважды уничтожила вооружённые силы Украины (ВСУ). Сейчас у противника осталась часть командного состава и специалистов, которые им удалось сберечь в третьем эшелоне. Об этом заявил политолог, военный эксперт Алексей Подберёзкин.

Аналитик объяснил в беседе с изданием "Украина.ру", что на 90% уничтожены ресурсы украинского военно-промышленного комплекса, так как работать без энергетики артиллерийские и танковые ремонтные заводы не могут.

По мнению Подберёзкина, это же касается и украинской армии, которая уже дважды уничтожена.

Их военный потенциал в 210 тысяч бойцов, способных к сопротивлению, был уничтожен к сентябрю, а потом ещё раз, пояснил эксперт.

Однако никто не мог ожидать, что власти Украины проявят такую жёсткость, заметил собеседник издания.

Ранее на Западе заявили, что Киев скрывает реальные цифры потерь личного состава ВСУ.