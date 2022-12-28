Мирошник: ВСУ "прощупывают" оборону ВС РФ на Кременском направлении и несут крупные потери

Армия России продолжает активные боевые действия в зоне спецоперации. Противник ведёт долгосрочное "прощупывание" Кременского направления, но ежедневно несёт крупные потери. Об этом заявил политик и общественный деятель Луганской Народной Республики (ЛНР) Родион Мирошник.

"Потери на направлении Кременной и Сватово понесли 80-я и 95-я десантно-штурмовые бригады. Большое количество убитых и раненых при броске на Кременную зафиксировано также в 25-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и подразделениях 66-й механизированной бригады", — сообщил он в своём Telegram-канале.

Русские бойцы отмечают, что ВСУ методично "прощупывают" оборону ВС РФ в поисках брешей для прорыва. Однако наши войска оперативно выявляют даже минимальные группировки противника на достаточном удалении от фронта и уничтожают их артиллерийским огнём.

На данном направлении за последнее время ВСУ потеряли не менее 1,5 тысяч бойцов, в том числе иностранных наёмников, доложил Мирошник.