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Литовкин: никаких мирных переговоров с Украиной не будет, Россия готова принять капитуляцию

Силовые структуры

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал в беседе с Pravda.Ru заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о "мирном плане" Украины.

Литовкин: никаких мирных переговоров с Украиной не будет, Россия готова принять капитуляцию

Мирных переговоров с Киевом не будет без признания им четырёх новых регионов РФ, заявил сегодня Песков журналистам.

"Конечно, нет. О чём разговаривать? Украина хочет вести мирные переговоры после того, как Россия выведет свои войска из всех ныне занимаемых территорий, в том числе из Крыма. Если они хотят переговоров, то после таких условий никаких мирных переговоров быть не может. Они хотят, чтобы Россия признала своё поражение, и то, что она проводит специальную военную операцию, это была авантюра", — считает эксперт.

Кроме того, Украина ещё требует репараций на восстановление, однако это смешно, добавил собеседник издания.

Он напомнил, что киевский режим разрушал Донбасс в течение восьми лет, а теперь предлагает признать России, что это она виновата.

По мнению обозревателя, этого никогда не будет, так как, во-первых, это немыслимо. А во-вторых, Россия не собирается переговариваться с неадекватным руководством Украины ни по какому вопросу.

"Вот капитуляцию — да, мы готовы принять. Тем более надо иметь в виду, что Украина — это не самостоятельное государство, а колония Соединённых Штатов. И воюет она не сама по себе, а США воюют на Украине жизнями украинского населения и украинских военнослужащих. Вот и всё. Это понятно. Поэтому с Украиной говорить-то не о чем", — объяснил Литовкин.

Он считает, что СВО будет идти до тех пор, пока Россия не очистит все земли, которые стали российскими, от нацистов и пока не демилитаризирует и не денацифицирует Украину.

"Специальная военная операция будет продолжаться, безусловно. Только на условиях денацификации и демилитаризации можно будет остановить боевые действия", — заключил эксперт.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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