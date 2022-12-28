Писатель Захар Прилепин считает, что шансов на то, что Украина отдаст России четыре региона, нет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирный план РФ предполагает вхождение в состав России четырёх новых регионов.
Прилепин назвал эти притязания планом-минимумом.
"При этом плане сливают не только Киев, не только Харьков, но могут слить и оставшуюся часть Запорожской области и даже город Херсон", — написал литератор в своём микроблоге.
Писатель уверен, что это неправдоподобный сценарий.
"К чему это прилюдное унижение — вопрос риторический. Никто ничего не отдаст нам. Ни четыре области, ни две", — выразил своё мнение сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".
Он считает, что такие высказывания огорчают и унижают людей, которые нам доверились.
"Да и вообще всё это звучит тоскливо, мягко говоря", — поделился своими мыслями писатель.
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В Сети появилось видео, снятое с украинского беспилотника, на котором российский солдат подрывает себя гранатой, чтобы не сдаваться в плен.