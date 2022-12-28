Прилепин о словах Пескова про мирный план по Украине: сливают не только Киев и Харьков

Писатель Захар Прилепин считает, что шансов на то, что Украина отдаст России четыре региона, нет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что мирный план РФ предполагает вхождение в состав России четырёх новых регионов.

Прилепин назвал эти притязания планом-минимумом.

"При этом плане сливают не только Киев, не только Харьков, но могут слить и оставшуюся часть Запорожской области и даже город Херсон", — написал литератор в своём микроблоге.

Писатель уверен, что это неправдоподобный сценарий.

"К чему это прилюдное унижение — вопрос риторический. Никто ничего не отдаст нам. Ни четыре области, ни две", — выразил своё мнение сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду".

Он считает, что такие высказывания огорчают и унижают людей, которые нам доверились.

"Да и вообще всё это звучит тоскливо, мягко говоря", — поделился своими мыслями писатель.