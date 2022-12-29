Минобороны: войска ВС РФ уничтожили 70 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны информирует об очередных успехах российских войск в зоне специальной военной операции на Украине.

Артиллерия, штурмовая и армейская авиация ВС РФ ударила огнём по подразделениям 95-й ДШБ ВСУ на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Ликвидировано порядка 70 боевиков, три боевых бронеавтомобиля и пять пикапов противника.