Украинский эксперт Стариков испугался перспективы воздушных операций ВС РФ в зоне СВО

В ходе СВО России не приходилось ни разу проводить воздушные операции. Военный эксперт Украины Олег Стариков заявил, что опасается этого. Он сообщил, что российские бойцы только пару раз использовали фугасные авиабомбы (ФАБы) в Мариуполе.

"Если кто-то думает, что они боятся системы ПВО или ПЗРК, которые мы получили, то это глубокое заблуждение, они этого не боятся. У них решение просто не принято", — сказал Стариков.

Он посетовал, что русские бойцы берут на вооружение всё лучшее, чему смогли обучиться в военных действиях с Вооружёнными силами Украины. Волонтёры и военкоры РФ возят в зону спецоперации дроны, позволяющие вести контроль.

Стариков заявил о начале сетецентрического противостояния.