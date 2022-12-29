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МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Силовые структуры

Вооружённые силы Украины уже в третий раз пытались атаковать аэродром в Энгельсе. 29 декабря сработала ПВО, ликвидирован некий объект. Военные эксперты поделились, почему ВСУ выбрали это место для атаки.

МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков считает, что причина в удобстве маршрута до Энгельса. На пути следования дронов нет комплексов ПВО для препятствования. 

"Я думаю, что удары по аэродрому в Энгельсе связаны с тем, что на пути следования дронов, когда они выходят на свой маршрут, нет комплексов ПВО, которые бы прервали их полёт", — сказал он.

Директор Музея ПВО Юрий Кнутов считает, что противника привлекает маршрут подлёта. Дроны ВСУ также пытались пройти над Волгой.

"С точки зрения дальности и самого маршрута аэродром в Энгельсе наиболее привлекательный. Кроме того, стратегически важный военный объект и удар по нему вызывают большой резонанс. В случае успешного поражения хотя бы одного самолёта, можно раскрутить пиар-кампанию об очередной "перемоге", — сказал он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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