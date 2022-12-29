Вооружённые силы Украины уже в третий раз пытались атаковать аэродром в Энгельсе. 29 декабря сработала ПВО, ликвидирован некий объект. Военные эксперты поделились, почему ВСУ выбрали это место для атаки.
Редактор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков считает, что причина в удобстве маршрута до Энгельса. На пути следования дронов нет комплексов ПВО для препятствования.
"Я думаю, что удары по аэродрому в Энгельсе связаны с тем, что на пути следования дронов, когда они выходят на свой маршрут, нет комплексов ПВО, которые бы прервали их полёт", — сказал он.
Директор Музея ПВО Юрий Кнутов считает, что противника привлекает маршрут подлёта. Дроны ВСУ также пытались пройти над Волгой.
"С точки зрения дальности и самого маршрута аэродром в Энгельсе наиболее привлекательный. Кроме того, стратегически важный военный объект и удар по нему вызывают большой резонанс. В случае успешного поражения хотя бы одного самолёта, можно раскрутить пиар-кампанию об очередной "перемоге", — сказал он.
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