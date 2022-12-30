Полковник США Макгрегор оценил потери ВСУ в "Бахмутской мясорубке" как 1:10

Российской армии в зоне спецоперации не нужно проводить активные действия, поскольку ВС РФ готовятся к масштабному наступлению и ждут промерзания земли. Об этом заявил полковник армии США Дуглас Макгрегор.

На данный момент ВСУ сражаются за крупный логистический узел — Бахмут. Однако украинские войска теряют не только его, но и тысячи солдат.

"Соотношение между Россией и Украиной составляет примерно 1 к 8 или 1 к 10. То есть, на каждые 8-10 убитых украинских солдат приходится только один российский солдат", — сообщил полковник на YouTube-канале Redacted.

Не считая иностранных наёмников, численность личного состава ВСУ составляет около 194 тысяч человек. В "Бахмутскую мясорубку" бросают неподготовленных солдат, поэтому они сидят в окопах и ждут, когда российские войска их уничтожат, отметил Макгрегор.

"Это безумие. У этого не было никаких шансов на успех с самого начала. Они лгут всем обо всём", — резюмировал эксперт.