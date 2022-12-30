Капитан Климов допустил, что СВО на Украине может закончиться ядерным ударом

Боевики ВСУ способны пересечь российскую границу с помощью ударов по инфраструктуре, в том числе на большую глубину, и лишить города электропитания. Также войска киевского режима могут попытаться перейти в наступление на Курском и Белгородском направлениях. Об этом сообщил военный эксперт, капитан третьего ранга запаса Максим Климов, комментируя Pravda.Ru заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

Однако на подобные действия со стороны Киева у России будет только один ответ — полный военный разгром Украины, указал Климов.

"К сожалению, спецоперация проводится нерешительно. Всё очень плохо может закончиться, включая ядерный вариант — он стоит на повестке дня", — заявил эксперт.

Либо Россия побеждает, либо следует ожидать военно-политическую катастрофу, убеждён Климов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не исключил, что ВСУ могут вторгнуться на российскую территорию.

"Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем", — сообщил он.