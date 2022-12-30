Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кулеба: Киев не пойдёт на территориальные уступки
Житель ЯНАО стал победителем предновогодней лотереи, став богаче на 20 млн рублей
Офицер ЦАХАЛ Тамар: по авиабазе в Энгельсе мог ударить американский беспилотник
СК РФ возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного
BI: стало известно о тайном звонке Зеленского в Вашингтон
Генштаб ВСУ: Россия может бросить на Киев до 30 тысяч солдат
Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе
The Economist: 1,5 млн китайцев могут умереть от коронавируса в начале 2023 года
Глава ОП Ермак заявил, что россияне должны "вымолить прощение" у Украины

Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ

Силовые структуры

Планируемые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву следует рассматривать в качестве прощального жеста Вашингтона перед неминуемым поражением украинской армии. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ

По его словам, США и Евросоюз, согласовывая передачу ЗРК Patriot Украине, хотят сказать, что "сделали и отправили всё возможное", однако "ничего не получилось".

"Начинаю думать, что поставки Patriot — определённый жест со стороны Штатов", — подчеркнул Макгрегор в интервью Redacted.

Кроме того, американский полковник счёл безумием продолжение поддержки Киева западными странами. Как пояснил военнослужащий, такая внешняя политика никогда не имела шансов на успех.

Ранее Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Вооружённые силы Украины от разгрома, ведь эти системы не способны перехватывать современные крылатые ракеты и низколетящие беспилотники.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области

Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.

МК: раскрыт маршрут дронов ВСУ к военному аэродрому ВС РФ в Энгельсе в Саратовской области
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
РВ: беспилотник "Орлан" ВС РФ заснял попытку ПВО ВСУ сбить его
Глава ГУР Буданов заявил, что военные действия на Украине полностью зашли в тупик
RTVI: вернувшийся на Украину британский наёмник Пиннер показал кадры своего боя в ДНР
Знак зодиака 30 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На фронте и карликовая берёзка становилась новогодней ёлкой Сергей Лебедев Ливан катится в пропасть, и Россия могла бы помочь ему спастись Михаил Плисюк
Глава Чечни Кадыров заявил о втором этапе операции "Возмездие" ВС РФ на Украине
Военные 57-й ОМПБр ВСУ были окружены войсками ВС РФ в Артёмовске, понеся крупные потери
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
В Киевской, Житомирской и Одесской областях Украины прогремели взрывы
Последние материалы
Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ
Офицер ЦАХАЛ Тамар: по авиабазе в Энгельсе мог ударить американский беспилотник
СК РФ возбудил уголовное дело против главкома ВСУ Залужного
BI: стало известно о тайном звонке Зеленского в Вашингтон
Генштаб ВСУ: Россия может бросить на Киев до 30 тысяч солдат
Губернатор Севастополя сообщил о работе системы ПВО в городе
The Economist: 1,5 млн китайцев могут умереть от коронавируса в начале 2023 года
Глава ОП Ермак заявил, что россияне должны "вымолить прощение" у Украины
Глава ОП Ермак заявил, что Крым должен быть захвачен украинскими войсками
Капитан Климов допустил, что СВО на Украине может закончиться ядерным ударом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников