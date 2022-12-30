Полковник Макгрегор: поставки ЗРК Patriot — прощальный жест США перед поражением ВСУ

Планируемые поставки зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву следует рассматривать в качестве прощального жеста Вашингтона перед неминуемым поражением украинской армии. Такое мнение выразил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, США и Евросоюз, согласовывая передачу ЗРК Patriot Украине, хотят сказать, что "сделали и отправили всё возможное", однако "ничего не получилось".

"Начинаю думать, что поставки Patriot — определённый жест со стороны Штатов", — подчеркнул Макгрегор в интервью Redacted.

Кроме того, американский полковник счёл безумием продолжение поддержки Киева западными странами. Как пояснил военнослужащий, такая внешняя политика никогда не имела шансов на успех.

Ранее Макгрегор заявил, что ЗРК Patriot не спасут Вооружённые силы Украины от разгрома, ведь эти системы не способны перехватывать современные крылатые ракеты и низколетящие беспилотники.