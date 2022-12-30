Кашеварова рассказала, что пленных РФ на Украине заставляют работать: Представила начальника концлагеря

Журналистка Анастасия Кашеварова рассказала, на какие виды работ направили пленных военнослужащих России на Украине.

Кашеварова объяснила, что на Украине используют труд военнопленных ВС РФ.

"Если вы вдруг не знали во что будут упаковывать подарки на Украине, то я вам скажу. Российские военнопленные в лагере Запад-1 клеят новогодние пакетики. А кто посильнее и не так травмирован — делают поддоны", — написала журналистка в своём микроблоге.

Кашеваровой показался удивительным факт, что пленных привлекли к работе по созданию новогодней упаковки.

"Я прям представила начальника концлагеря, который приходит домой и дарит жене золотой кулон, сделанный из зубов евреев", — поделилась своими мыслями Анастасия.

Ранее Кашеварова обвинила государство в том, что россияне массово бегут из страны.