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Политолог назвал бредом данные о созданном Зеленским и Байденом фундаменте для завершения конфликта на Украине

Силовые структуры

Эксперт в Международном институте гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с Prаvda.Ru прокомментировал мнение обозревателя The Hill Авраама Шамы, который заявил, что лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден намерены завершить конфликт Москвы и Киева.

Политолог назвал бредом данные о созданном Зеленским и Байденом фундаменте для завершения конфликта на Украине

"Я видел этот бред. Не нужно верить вражеским инсинуациям. Например, Запад восемь лет говорил, что выступает за мирное урегулирование, а потом Меркель сказала: Минск-2 нужен был для вооружения Украины", — подчеркнул специалист.

По его словам, Запад готов закончить столкновение только в ущерб России. При этом сами лидеры не собираются терпеть убытки даже частично, добавил эксперт.

"Папа Римский Франциск обзывает чеченцев и бурятов. Он ничего не знает о ситуации на фронте, но говорит об их зверствах, поскольку так можно спровоцировать русских", — заключил собеседник издания.

Ранее в The Hill сообщили, что Запад планирует запустить мирные переговоры Москвы и Киева и прекратить конфликт. По информации СМИ, об этом говорили Байден и Зеленский во время его поездки в Вашингтон.

"Наедине два президента, скорее всего, обсудили возможность прекращения боёв и заложили базу для будущих переговоров", — заявил Шама.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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