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В Латвии готовятся к нападению ВС РФ: "Могли бы рассчитывать на помощь украинцев"

Силовые структуры

В Латвии обсуждают сценарии развития событий, если Россия атакует Прибалтику.

В Латвии готовятся к нападению ВС РФ: "Могли бы рассчитывать на помощь украинцев"

На латвийском государственном телевидении рассуждают на тему, что будет, если Россия придёт в Латвию.

Страна готовится дать отпор Вооружённым силам РФ, надеясь на помощь ВСУ. В Латвии желали бы, чтобы Германия выставила бы в Латвии свою постоянную бригаду. В стране не склонны возлагать все надежды на НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге.

"Мы могли бы рассчитывать на помощь украинцев", — считают представители Латвии.

Как сообщает, argumenti.ru, в Прибалтике вспоминают Вторую мировую войну.

"Сегодня дорожная сеть намного шире, но нельзя сказать, что Латвия была бы легким районом действий. Нет. Самые маневренные коридоры — Псковское, Даугавпилское, Резекненское шоссе — соединение России и Латвии, и разместить в стране большую группировку войск было бы затруднительно", — поделился своими соображениями майор НВС Латвии Янис Слайдиньш.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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