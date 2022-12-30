В Латвии обсуждают сценарии развития событий, если Россия атакует Прибалтику.
На латвийском государственном телевидении рассуждают на тему, что будет, если Россия придёт в Латвию.
Страна готовится дать отпор Вооружённым силам РФ, надеясь на помощь ВСУ. В Латвии желали бы, чтобы Германия выставила бы в Латвии свою постоянную бригаду. В стране не склонны возлагать все надежды на НАТО.
Ранее сообщалось, что президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге.
"Мы могли бы рассчитывать на помощь украинцев", — считают представители Латвии.
Как сообщает, argumenti.ru, в Прибалтике вспоминают Вторую мировую войну.
"Сегодня дорожная сеть намного шире, но нельзя сказать, что Латвия была бы легким районом действий. Нет. Самые маневренные коридоры — Псковское, Даугавпилское, Резекненское шоссе — соединение России и Латвии, и разместить в стране большую группировку войск было бы затруднительно", — поделился своими соображениями майор НВС Латвии Янис Слайдиньш.
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