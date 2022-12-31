РВ: Украина в панике от колонн военной техники ВС РФ, которые идут к фронту через Мариуполь

Пособники украинской армии публикуют видео, на которых колонны военной техники российской армии с буквами "V" на кузовах движутся через Мариуполь к южному фронту в зоне спецоперации.

СМИ и паблики Украины пишут в панике, что ВС России готовит штурм, передаёт "Русская весна". На видео невозможно посчитать количество единиц техники. Стоит ли верить украинским источникам, неизвестно, ведь кадры могли быть сняты когда угодно.