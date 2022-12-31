Пособники украинской армии публикуют видео, на которых колонны военной техники российской армии с буквами "V" на кузовах движутся через Мариуполь к южному фронту в зоне спецоперации.
СМИ и паблики Украины пишут в панике, что ВС России готовит штурм, передаёт "Русская весна". На видео невозможно посчитать количество единиц техники. Стоит ли верить украинским источникам, неизвестно, ведь кадры могли быть сняты когда угодно.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.