Тревога вновь ревёт практически на всей территории Украины. Местные источники пишут, что летит порядка 50 ракет ВС РФ.
О подлётах ракет подтверждает глава Сумкой ОВА. Николаевская и Днепропетровская области отключены от света.
"Скорее всего, летит на Киев", — пишут СМИ Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.