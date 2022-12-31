Пекину не стоит больше иметь никаких дел с Москвой, а в том числе проводить переговоры с Кремлём.
Об этом в интервью бежавшей из России Юлии Латыниной* заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
"Стратегия развития человечества на ближайшие 50 лет изменилась тотально", — утверждает украинский чиновник и даёт совет Китаю, что ему категорически опасно сегодня приближаться к РФ, потому что эта страна умерла.
По его словам, Россия дойдёт до максимально трагичного финала. КНР было бы желательно не вкладываться в Российскую Федерацию, и даже не стоять рядом, а также нельзя даже по телефону беседовать с Путиным, подытожил Подоляк.
* - включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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Страны Запада не заинтересованы в серьёзной защите Украины, потому что не хотят жертвовать своей безопасностью ради Киева, сообщил бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бандоу в статье для American Spectator.