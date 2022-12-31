Подоляк: "Пекину не стоит больше иметь никаких дел с Москвой — Россия умерла"

Пекину не стоит больше иметь никаких дел с Москвой, а в том числе проводить переговоры с Кремлём.

Об этом в интервью бежавшей из России Юлии Латыниной* заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Стратегия развития человечества на ближайшие 50 лет изменилась тотально", — утверждает украинский чиновник и даёт совет Китаю, что ему категорически опасно сегодня приближаться к РФ, потому что эта страна умерла.

По его словам, Россия дойдёт до максимально трагичного финала. КНР было бы желательно не вкладываться в Российскую Федерацию, и даже не стоять рядом, а также нельзя даже по телефону беседовать с Путиным, подытожил Подоляк.

* - включена в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.