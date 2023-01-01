Байден на встрече в США промолчал в ответ на просьбу Зеленского дать Киеву как можно больше бронетехники.
Об этом сообщает офицер ВС США Дэниел Дэвис в статье для 19Fortyfive.
"Показательно, что Зеленский покинул Вашингтон, а Байден умолчал об отправке более чем одной батареи ПВО Patriot, каких-либо поставках танков, БТР и сотен артиллерийских орудий", — пишет подполковник.
Он отметил, что Запад старается избежать прямого столкновения с РФ, после которого на планете может начаться ядерная война, подчеркнув, что это будет разумной сдержанностью Запада.
Напомним, украинский президент в конце года посетил США, где встретился с американским коллегой и конгрессменами. Киеву обещана военная помощь на сумму 1,85 млрд долларов, который включает в себя в том числе и батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.
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