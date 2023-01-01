Военные ВС РФ заявили о боевых задачах на Кременском участке в Новый год

Военные Западного военного округа (ЗВО) вместе с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в новогоднюю ночь "поздравили" войска Киева, открыв по ним огонь артиллерии, в том числе с применением РСЗО БМ-21 "Град".

Бойцы остановили попытки противника прорвать российскую оборону под Кременной 31 декабря.

"Поздравили" противника пакетом целым из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", — рассказал боец ЗВО корреспонденту РИА Новости.

Военный танкового подразделения признался о готовности отражать любые атаки врага и в новогоднюю ночь. Его сослуживец рассказал, что им удалось отметить праздник всего пять минут, после чего поступил приказ командира выезжать.

"Минут пять после полуночи мы отмечали Новый год, и после этого к нам начало "прилетать" (начался обстрел. — Прим. ред.), командир нам дал приказ, чтоб собирались ребята. Выехали на позиции, отстреляли… и уже вернулись и продолжили праздновать", — рассказал танкист.

Ранее Александр Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднем обращении.