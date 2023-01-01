Военные Западного военного округа (ЗВО) вместе с подразделениями 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в новогоднюю ночь "поздравили" войска Киева, открыв по ним огонь артиллерии, в том числе с применением РСЗО БМ-21 "Град".
Бойцы остановили попытки противника прорвать российскую оборону под Кременной 31 декабря.
"Поздравили" противника пакетом целым из "Града" (РСЗО БМ-21 "Град")", — рассказал боец ЗВО корреспонденту РИА Новости.
Военный танкового подразделения признался о готовности отражать любые атаки врага и в новогоднюю ночь. Его сослуживец рассказал, что им удалось отметить праздник всего пять минут, после чего поступил приказ командира выезжать.
"Минут пять после полуночи мы отмечали Новый год, и после этого к нам начало "прилетать" (начался обстрел. — Прим. ред.), командир нам дал приказ, чтоб собирались ребята. Выехали на позиции, отстреляли… и уже вернулись и продолжили праздновать", — рассказал танкист.
Ранее Александр Коц заявил об именах военных, стоявших за президентом РФ Владимиром Путиным в новогоднем обращении.
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