МК: эксперты назвали уроки предполагаемого ЧП с мобилизованными в Макеевке

Эксперты в соцсетях продолжают обсуждать удар вооружённых сил Украины (ВСУ) по зданию ПТУ в Макеевке в ДНР, где могли находиться мобилизованные российские военные. Даниил Безсонов сообщил, что удар был нанесён из РСЗО HIMARS, есть жертвы. Информация официально не подтверждена.

Однако, если это действительно так, то нужно извлечь уроки, которые позволят не допустить подобных трагедий в будущем, считают эксперты и блогеры. Их предложения публикует "МК".

Так, военные репортеры советуют для размещения личного состава использовать скрытные подземные сооружения, бетонированные укрытия. И как можно чаще менять места временной дислокации подразделений и частей.

Другие предлагаемые меры — ужесточение наказания за предоставление противнику информации о расположении и перемещении наших войск. И здесь многое зависит от эффективности работы органов безопасности и контрразведки, заключают они.