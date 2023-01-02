В украинских соцсетях распространяется видеоролик, записанный военнослужащим ВСУ под Артёмовском, где тот показал реальный уровень потерь.
В кадре можно видеть пятерых мужчин в грязной военной форме. Судя по усталым и безрадостным лицам, боевикам пришлось несладко. Даже услышав близкий свист летящей мины, лишь некоторые из них не поленились пригнуться.
"Вот всё что осталось от нашей группы. В очередной раз получили (полный разгром. — Прим. ред.)", — не выбирая выражений сообщает автор видео.
Он интересуется у зрителей, остались ли на Украине желающие получать 100 тысяч гривен в рядах ВСУ.
Ранее представитель администрации Запорожской области РФ сообщил, что впервые за восемь лет на Украине отменены факельные шествия, посвящённые Бандере.
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Российский десантники ведут наступление в Артёмовске в Донецкой Народной Республике. Им поставлена задача уничтожить и разгромить оборону ВСУ на опорных пунктах.