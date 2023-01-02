Боевик показал остатки своей группы под Артёмовском: "Кто ещё хочет зарплату в 100 тысяч?"

В украинских соцсетях распространяется видеоролик, записанный военнослужащим ВСУ под Артёмовском, где тот показал реальный уровень потерь.

В кадре можно видеть пятерых мужчин в грязной военной форме. Судя по усталым и безрадостным лицам, боевикам пришлось несладко. Даже услышав близкий свист летящей мины, лишь некоторые из них не поленились пригнуться.

"Вот всё что осталось от нашей группы. В очередной раз получили (полный разгром. — Прим. ред.)", — не выбирая выражений сообщает автор видео.

Он интересуется у зрителей, остались ли на Украине желающие получать 100 тысяч гривен в рядах ВСУ.

Ранее представитель администрации Запорожской области РФ сообщил, что впервые за восемь лет на Украине отменены факельные шествия, посвящённые Бандере.