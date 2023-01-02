Опубликованы видеокадры работы ИСДМ "Земледелие" ВС РФ

В Сети появились видеокадры работы инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на Telegram-канал "Крылатые".

Производителем данных комплексов является предприятие Тулы "Сплав". Оно изготавливает реактивные системы залпового огня. На опубликованных кадрах виден момент боевого применения ИСДМ в зоне СВО. "Земледелию" подходят как противопехотные, так и противотанковые мины.

В момент прохождения тяжёлой техники по минному полю ИСДМ создаёт возмущение в магнитном поле Земли. Противотанковая мина ПТМ-4М его улавливает.

Ранее сообщалось, что страны НАТО зенитно-ракетные комплексы ВС РФ начали называть на букву "Г".