В Сети появились видеокадры работы инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие". Об этом сообщает "Военное обозрение" со ссылкой на Telegram-канал "Крылатые".
Производителем данных комплексов является предприятие Тулы "Сплав". Оно изготавливает реактивные системы залпового огня. На опубликованных кадрах виден момент боевого применения ИСДМ в зоне СВО. "Земледелию" подходят как противопехотные, так и противотанковые мины.
В момент прохождения тяжёлой техники по минному полю ИСДМ создаёт возмущение в магнитном поле Земли. Противотанковая мина ПТМ-4М его улавливает.
Ранее сообщалось, что страны НАТО зенитно-ракетные комплексы ВС РФ начали называть на букву "Г".
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