ВПК РФ увеличил темпы производства военной техники на фоне СВО. В зоне боевых действий более 150 бронеавтомобилей 3-СТС поступили на вооружение мотострелковых соединений и воинских частей ЦВО.
"Ахмат" 6Х6 предназначен для перевозки солдат. Его также можно использовать как санитарный автомобиль, размещая в нём носилки. Оснащён люком для стрелка, рассчитан на десять человек.
Автомобиль "Ахмат" был изготовлен всего за 25 дней. Для броневика использовали раму от серийной машины, на которую устанавливается "надстройка" с защитой, которая имеется у "Тайфунов", что соответствует пятому классу ГОСТ Р 50963-96 (держит пулю калибра 7,62 мм).
Ранее сообщалось, что страны НАТО зенитно-ракетные комплексы ВС РФ начали называть на букву "Г".
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