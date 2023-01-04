Политолог Сергей Марков уверен, что ударом по базе мобилизованных Владимир Зеленский пытается сорвать новую волну мобилизации в России.
Марков считает, что шумиха вокруг гибели мобилизованных в Макеевке создана стараниями Владимира Зеленского, соратники которого сделали из рядового события "супер новость".
"Удар как в Макеевке бывает по армии России каждый месяц. А по армии Украины так и почти каждую неделю", — написал политолог в своëм микроблоге.
Он убеждëн, что Украина пытается посеять недоверие населения РФ к Министерству обороны.
"Ударить именно по семьям мобилизованных. С целью сорвать возможные будущие мобилизации", — выразил своë мнение политический эксперт.
Он отметил, что в России не намерены делать повторную мобилизацию, однако на Украине так не считают, поэтому стараются насадить пораженческие настроения.
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