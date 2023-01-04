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Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, как он уговаривал военное начальство убрать военнослужащих в бомбоубежища.

Ходаковский рассказал, как его просьбы спрятать солдат в подвалы игнорировали

Ходоковский вспомнил, как возглавляемое им подразделение находилось рядом с линией фронта.

"Понимая, что противник обязательно нанесёт удар по расположению, я начал требовать от своих командиров переместить ту часть личного состава, которая находилась на казарменном положении, в подвал, а позже в бомбоубежище", — написал военачальник в своëм микроблоге.

Он отметил, что его просьбы игнорировали, уповая на авось.

Бывший командир донецкой "Альфы" объяснил, что всë это происходило до начала спецоперации на Украине.

Ходаковский подчеркнул, что всегда настаивает на безопасности военнослужащих, несмотря на то, что многие командиры предпочитают действовать инерционно.

"Командиры тоже стремятся минимизировать свою ответственность и ввести себя в состояние экономии — настоящих буйных мало, вот и нету вожаков", — выразил своë мнение комбат "Востока".

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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