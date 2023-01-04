Полковник ВСУ Селезнёв: "Беларусь — враг и она должна быть уничтожена как враг"

Бывший глава пресс-службы Генштаба ВС Украины, полковник Владислав Селезнёв призвал нанести удары по Белоруссии с использованием американских ракетных комплексов HIMARS.

"Беларусь — враг и она должна быть уничтожена как враг", — заявил он в интервью украинскому телевидению.

Селезнёв напомнил, что Запад не запрещал Киеву использовать реактивные системы против Минска, а значит высокоточными ракетами нужно уничтожить все белорусские элементы обороны и боеготовности, включая приграничные нефтеперерабатывающие заводы.

Ранее британские аналитики пришли к выводу, что киевский режим вынужден имитировать успехи на поле боя, чтобы сохранить поток финансирования из западных стран.