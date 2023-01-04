Украинский журналист и телеведущий, работающий ранее на российских каналах, Савик Шустер убеждён, что Украина вернёт Крым.
На You-tube-канале он высказался, что альянс НАТО должен поактивнее участвовать в вопросе по полуострову.
"То, что Украина вернёт Крым — это очень вероятно, но надо понимать, что ответ будет очень-очень жёстким. Поэтому я и хотел бы, чтобы НАТО в это дело вовлеклось поактивнее и пораньше. Потому что справедливо, что Крым не должен быть Россией", — отметил Шустер.
По его словам, присоединение Крыма к России было сделано незаконно.
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