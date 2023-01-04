Шустер: Украина вернёт Крым, но ответ будет очень жёстким

Украинский журналист и телеведущий, работающий ранее на российских каналах, Савик Шустер убеждён, что Украина вернёт Крым.

На You-tube-канале он высказался, что альянс НАТО должен поактивнее участвовать в вопросе по полуострову.

"То, что Украина вернёт Крым — это очень вероятно, но надо понимать, что ответ будет очень-очень жёстким. Поэтому я и хотел бы, чтобы НАТО в это дело вовлеклось поактивнее и пораньше. Потому что справедливо, что Крым не должен быть Россией", — отметил Шустер.

По его словам, присоединение Крыма к России было сделано незаконно.