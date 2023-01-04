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Минобороны: ВС РФ уничтожили пять групп диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении

Силовые структуры

Министерство обороны РФ сообщает о ликвидации противника в зоне спецоперации на Украине.

На Краснолиманском направлении в результате ударов российских войск по двум штурмовым отрядам ВС Украины и скоплениям живой силы противника уничтожены пять диверсионных групп.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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