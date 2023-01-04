Министерство обороны РФ сообщает о ликвидации противника в зоне спецоперации на Украине.
На Краснолиманском направлении в результате ударов российских войск по двум штурмовым отрядам ВС Украины и скоплениям живой силы противника уничтожены пять диверсионных групп.
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