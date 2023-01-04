Минобороны: ВС РФ уничтожили пять групп диверсантов ВСУ на Краснолиманском направлении

Министерство обороны РФ сообщает о ликвидации противника в зоне спецоперации на Украине.

На Краснолиманском направлении в результате ударов российских войск по двум штурмовым отрядам ВС Украины и скоплениям живой силы противника уничтожены пять диверсионных групп.