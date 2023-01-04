МО: артиллерия ВС РФ уничтожила шесть складов иностранных наёмников и ВСУ в зоне СВО

В новой сводке Минобороны России сообщается о ликвидации складов боеприпасов противника в зоне спецоперации в ДНР и Запорожье.

"В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", — значится в сводке ведомства.

Кроме того, в Донецкой Народной Республике (в районе Краматорска) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения, который принадлежал подразделению иностранных наёмников.