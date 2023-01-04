В новой сводке Минобороны России сообщается о ликвидации складов боеприпасов противника в зоне спецоперации в ДНР и Запорожье.
"В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Диброва и Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожены пять складов артиллерийских боеприпасов ВСУ", — значится в сводке ведомства.
Кроме того, в Донецкой Народной Республике (в районе Краматорска) ликвидирован склад ракетно-артиллерийского вооружения, который принадлежал подразделению иностранных наёмников.
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