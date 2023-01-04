Шойгу: фрегат "Адмирал Горшков" отправляется в поход по Атлантическому и Индийскому океанам

Фрегат "Адмирал Горшков", который оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также в Средиземное море. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Во время похода многоцелевого фрегата будет отрабатываться использование гиперзвуковых ракет "Циркон", отметил министр.