Фрегат "Адмирал Горшков", который оснащён гиперзвуковыми ракетами "Циркон", отправляется в дальний поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также в Средиземное море. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу.
Во время похода многоцелевого фрегата будет отрабатываться использование гиперзвуковых ракет "Циркон", отметил министр.
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