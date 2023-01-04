Германия может столкнуться с войной на своей территории, если не станет давать Украине танки. В таком духе высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Он заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может и не давать танки Украине, если хочет воевать с русскими на своих танках под Берлином и Штутгартом.
Секретарь СНБО также отметил, что другие страны Запада активизируют помощь Украине в связи со специальной военной операцией.
Ранее в Румынии заметили эшелон с бронеавтомобилями Kirpi для украинской армии. Очевидцы насчитали всего 42 машины производства Турции.
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