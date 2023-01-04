Секретарь СНБО Данилов пригрозил Германии последствиями при отказе передать танки Киеву

Германия может столкнуться с войной на своей территории, если не станет давать Украине танки. В таком духе высказался секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Он заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц может и не давать танки Украине, если хочет воевать с русскими на своих танках под Берлином и Штутгартом.

Секретарь СНБО также отметил, что другие страны Запада активизируют помощь Украине в связи со специальной военной операцией.

Ранее в Румынии заметили эшелон с бронеавтомобилями Kirpi для украинской армии. Очевидцы насчитали всего 42 машины производства Турции.