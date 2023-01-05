Экс-полковник Британии: НАТО вступит в военные действия с Россией в 2023 году

Бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что в 2023 году в военные действия на Украине вмешается Североатлантический альянс. Своё мнение офицер выразил в статье для издания The Telegraf.

Эксперт тревожится за тех, кто полагает, что вероятность вмешательства НАТО в 2023 году почти равна нулю.

По словам полковника, для НАТО есть две важные цели на Украине. Первая — передавая Киеву оружие, закончить конфликт как можно быстрее. Вторая — показать России, где проходят "красные линии".