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Экс-полковник Британии: НАТО вступит в военные действия с Россией в 2023 году

Силовые структуры

Бывший полковник британской армии и командующий НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что в 2023 году в военные действия на Украине вмешается Североатлантический альянс. Своё мнение офицер выразил в статье для издания The Telegraf.

Эксперт тревожится за тех, кто полагает, что вероятность вмешательства НАТО в 2023 году почти равна нулю.

По словам полковника, для НАТО есть две важные цели на Украине. Первая — передавая Киеву оружие, закончить конфликт как можно быстрее. Вторая — показать России, где проходят "красные линии".

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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