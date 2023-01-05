Марков о призыве Эрдогана к Путину прекратить боевые действия: "О мире говорит только Москва"

Политолог Сергей Марков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана к Владимиру Путину о прекращении боевых действий в одностороннем порядке.

Марков отметил, что в России призыв главы Турции прекратить боевые действия восприняли с изумлением.

"Поскольку о мире говорит только Москва, а Киев и Вашингтон говорят только о войне, то получается, что военные действия должна, по мнению Эрдогана, прекратить только Россия?" — задался вопросом политический эксперт.

Марков считает такие требования нереалистичными. Он предположил, что пресс-служба некорректно преподнесла информацию о телефонных переговорах Путина и Эрдогана.

"Эта позиция будет скорректирована исходя из принципа, что обе стороны должны прекратить боевые действия", — объяснил Марков.