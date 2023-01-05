Политолог Сергей Марков прокомментировал предложение президента Турции Реджепа Эрдогана к Владимиру Путину о прекращении боевых действий в одностороннем порядке.
Марков отметил, что в России призыв главы Турции прекратить боевые действия восприняли с изумлением.
"Поскольку о мире говорит только Москва, а Киев и Вашингтон говорят только о войне, то получается, что военные действия должна, по мнению Эрдогана, прекратить только Россия?" — задался вопросом политический эксперт.
Марков считает такие требования нереалистичными. Он предположил, что пресс-служба некорректно преподнесла информацию о телефонных переговорах Путина и Эрдогана.
"Эта позиция будет скорректирована исходя из принципа, что обе стороны должны прекратить боевые действия", — объяснил Марков.
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