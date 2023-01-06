Секретарь СНБО Украины Данилов заявил о подготовке ВСУ к наступательным действиям против ВС РФ

ВСУ ведут подготовку к новому этапу военного конфликта с Россией — к "наступательной в…*". Об этом в своих соцсетях написал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.

В посте он указал список вооружений, полученных он западных стран-союзников. Среди них Данилов отметил БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашины AMX-10 RC, системы ПРО Patriot. Он подчеркнул, что особую роль будет играть "ракетная и дроновая программа Украины".

Ранее секретарь Совбеза Украины заявил, что февраль станет решающим для России.

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