ВСУ ведут подготовку к новому этапу военного конфликта с Россией — к "наступательной в…*". Об этом в своих соцсетях написал секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов.
В посте он указал список вооружений, полученных он западных стран-союзников. Среди них Данилов отметил БМП Bradley, Marder, БТР Bastion, бронемашины AMX-10 RC, системы ПРО Patriot. Он подчеркнул, что особую роль будет играть "ракетная и дроновая программа Украины".
Ранее секретарь Совбеза Украины заявил, что февраль станет решающим для России.
* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине
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