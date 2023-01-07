Ходаковский пожаловался на взбесившиеся ВСУ: долго стояли на ушах

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский пожаловался на ВСУ, которые усилили атаки на Рождество.

Ходаковский рассказал, что на праздник удары украинской армии стали интенсивнее.

'Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился — начал палить из всего, что стреляет", — написал бывший командир донецкой Альфы в своëм микроблоге.

Он отметил, что "приступ" прошëл внезапно, но все ещё долго стояли на ушах.

Ходаковский считает, что Рождеству пытались навязать свою тональность.

Ранее Владимир Зеленский увидел в предложении объявить рождественское перемирие попытку ВС РФ подтянуть резервы к линии фронта.