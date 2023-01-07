ВСУ увеличили интенсивность применения авиации под Бахмутом и Соледаром

Накануне в Сети появились видеозаписи с моментом ликвидации самолета Су-25 ВВС Украины бойцами ЧВК "Вагнер" под Бахмутом (бывший Артемовск). Работающие в этом районе штурмовые сбили воздушную машину с помощью переносного зенитного ракетного комплекса.

Ликвидация самолета Су-25 ВВС Украины

Факт уничтожения самолета стал очередным подтверждением усиления активности вражеской авиации на данном стратегическом направлении.

Особо такая тенденция прослеживается местными источниками с начала 2023 года. И это при условии, что ранее в военном ведомстве РФ заявляли о практически полном уничтожении парка боевой авиации противника. Вместе с тем в сводках Минобороны регулярно появляются отчеты о перехвате союзными силами украинских самолетов и вертолетов, что говорит об обратном.

Практика показала, что на вооружении армии киевского режима еще достаточно самолетов, которые теперь широко используются вблизи Бахмута и Соледара. Очевидцы все чаще сообщают об этом и выкладывают видеоподтверждения на платформах различных социальных сетей.

Аналогичные сведения предоставляют и проукраинские источники, распространяющие сообщения о том, как воздушные машины используются в боях с российскими подразделениями. Так, например, только накануне в Twitter (заблокирован на территории РФ) появился снятый под Бахмутом видеоролик, где была показана работа ведущих огонь вертолетов Ми-8, принадлежащих ВСУ.

В этой части Донбасса сейчас идут особо тяжелые бои. Штурмовые отряды ЧВК "Вагнер" продавливают оборону противника в Бахмуте и его окрестностях. Ожесточенные сражения ведутся и за Соледар: только вчера, 6 января, "музыканты", дошедшие уже до центра города, отчитались о своем продвижении. Тем не менее они предостерегают общественность от преждевременных победных высказываний — населенный пункт все еще не взят.

Сложность боев на данном направлении обусловлена его стратегическим значением. Киев стягивает туда все доступные резервы, технику и боеприпасы. Соответственно, там же максимально используется и авиация, цель которой — остановить или хотя бы замедлить продвижение российских добровольцев до прибытия новых подкреплений ВСУ и иностранных наемников. Сами же лояльные киевскому режиму силовики используют многочисленные местные шахты и рудники для укрытия от ударов собственных ВВС и совершения разного рода диверсий.

С нашей стороны на этом фоне, вероятно, следует ожидать увеличения интенсивности применения средств противовоздушной обороны и более активного вовлечения в процесс авиакрыла "вагнеровцев".