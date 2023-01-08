Леонков назвал начинку танка нового поколения Т-14 "Армата" фантастикой

Военный эксперт Алексей Леонков поделился своими впечатлениями от танка нового поколения Т-14 "Армата". Он отметил, что ему лично не удалось побывать внутри машины, так как к ней выстроилась большая очередь из желающих.

Однако люди, которые внутри побывали, говорят, что это фантастика, добавил аналитик.

"Дисплеи, члены экипажа рядом сидят в бронированной капсуле, необитаемый модуль, в котором стоит пушка. Никто ещё в мире не сделал такую пушку", — подчеркнул эксперт в эфире Соловьёв LIVE.

Он также добавил, что во время испытаний такие танки обстреливают настоящими снарядами, чего не делают больше нигде в мире.

При этом испытания показывают, что экипаж получит контузию, но выживет при попадании снаряда в башню танка. Раньше в этом случае была гарантирована стопроцентная гибель всего экипажа, заключил Леонков.