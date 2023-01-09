Вся спутниковая группировка НАТО работает на стороне Украины, обеспечивая Киев координатами, позволяющими военным использовать западную технику эффективнее. Об этом рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU.
Эксперт объяснил, что спутники НАТО позволяют наводить ракеты HIMARS, управляемые боеприпасы, беспилотники и так далее.
Собеседник издания добавил, что противостоять военной технике, когда она получает дополнительные координаты и целеуказание, довольно сложно.
Аналитик также отметил, что российские системы ПВО показали своё превосходство над западными аналогами.
Западная техника может подвести ВСУ, поскольку для работы в условиях низких минусовых температур она не предназначена, заключил Михайлов.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.