Военный эксперт Михайлов: вся спутниковая группировка НАТО работает на Украину

Вся спутниковая группировка НАТО работает на стороне Украины, обеспечивая Киев координатами, позволяющими военным использовать западную технику эффективнее. Об этом рассказал гендиректор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в беседе с URA.RU.

Эксперт объяснил, что спутники НАТО позволяют наводить ракеты HIMARS, управляемые боеприпасы, беспилотники и так далее.

Собеседник издания добавил, что противостоять военной технике, когда она получает дополнительные координаты и целеуказание, довольно сложно.

Аналитик также отметил, что российские системы ПВО показали своё превосходство над западными аналогами.

Западная техника может подвести ВСУ, поскольку для работы в условиях низких минусовых температур она не предназначена, заключил Михайлов.