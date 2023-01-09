Депутат Гурулёв: Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий в ходе СВО на Украине

Президент России Владимир Путин и командующий объединённой группировкой ВС РФ в зоне специальной военной операции (СВО) генерал Сергей Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

Он подчеркнул, что сейчас манёвры российских военных более эффективные. Командование ВС РФ научилось признавать ошибки, анализировать свои действия и делать соответствующие выводы. Именно на фоне успехов ВС РФ западные страны увеличили поддержку Украины, отметил Гурулёв.

"По-другому работает спецназ, точно не пехотой, занимается своим делом. Мы неплохо научились работать по выявлению и ликвидации диверсионно-разведывательных групп. По мнению моих коллег на фронте, намного спокойнее стало в тылу, есть нормальный подвоз, нормальный тыл, обеспечение, так далее", — указал депутат в своём Telegram-канале.