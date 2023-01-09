Военкор Сладков заявил о ключевом "сломе" в ходе спецоперации на Украине

Военный корреспондент Александр Сладков заявил, что в Марьинке происходит "эффект мясорубки". Битва идёт за каждый метр города, указал он. Аналогичная ситуация и под Донецком: вся линия фронта "бурлила" по инициативе российской армии.

Военкор подчеркнул, что сейчас прослеживается определённая тенденция: ВС РФ сосредоточили своё наступление на линии обороны противника.

"Против нас стоят фашисты. Вы посмотрите, они бьют по мирным жителям", — заявил один из военнослужащих ВС РФ.

Каждый день появляются участки, где украинских военные оставляют свои позиции, отметил военкор в своём Telegram-канале.

"Мы сейчас идём на линию боевого соприкосновения, которую восемь лет готовили ВСУ. Противник упирается, но уже тенденция не такая, как раньше. Это не так, как два месяца назад, когда они упирались активно", — отметил военнослужащий в репортаже Сладкова.

Военкор заявил, что на данный момент вся линия фронта находится под давлением ВС РФ. Несмотря на то что основные мобилизованные силы в боевых действиях не участвуют, ключевой слом в ходе спецоперации уже наметился, указал Сладков.