Следственный комитет РФ проинформировал о новых фактах издевательств над пленными российской армии на Украине.
"Одного допрашивали десять дней без еды и сна, другому выбили верхние зубы", — приводит данные СК РИА Новости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.