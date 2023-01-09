Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия не воюет с Украиной, поскольку россияне не испытывают ненависти к простым украинским гражданам.
"Мы не воюем с Украиной, потому что ненависти к простым украинцам у нас по определению быть не может", — сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
По его словам, культурное наследие России неотделимо от украинской культуры.
Он напомнил, что в Крыму украинский язык остаётся одним из государственных, а на Дальнем Востоке, где живёт много переселенцев из Украины, часть жителей являются приверженцами украинской культуры.
Ранее Патрушев говорил, что власти США стремятся ослабить, разобщить и уничтожить Россию.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.