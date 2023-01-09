Минобороны России показало кадры применения ВС РФ высокоточных боеприпасов по позициям ВСУ

Министерство обороны РФ показало кадры работы российской армии высокоточными боеприпасами по позициям противника. На ликвидацию одной цели был израсходован один снаряд.

Сообщается, что в ходе разведки бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских националистов с помощью беспилотников. Было зафиксировано выдвижение бронетехники ВСУ и укреплённый опорник противника.

"В результате нанесения точечного удара высокоточными боеприпасами нового поколения опорный пункт и бронеобъект противника были уничтожены", — приводит данные МО РФ.