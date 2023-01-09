Министерство обороны РФ показало кадры работы российской армии высокоточными боеприпасами по позициям противника. На ликвидацию одной цели был израсходован один снаряд.
Сообщается, что в ходе разведки бойцы ВС РФ вскрыли позиции украинских националистов с помощью беспилотников. Было зафиксировано выдвижение бронетехники ВСУ и укреплённый опорник противника.
"В результате нанесения точечного удара высокоточными боеприпасами нового поколения опорный пункт и бронеобъект противника были уничтожены", — приводит данные МО РФ.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.