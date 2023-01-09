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В Кремле опровергли обсуждение России и Евросоюза "корейского сценария" на Украине

Силовые структуры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Киева, согласно которым замглавы администрации лидера России Дмитрий Козак принимал участие в переговорах по Украине с представителями Европейского союза.

Вместе с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента о "корейском сценарии" решения конфликта на Украине. Этот способ якобы обсуждали чиновники во время мероприятия.

"Очередная утка", — подчеркнул Песков.

Ранее применение "корейского сценария" на Украине оценил экс-член Рады Илья Кива. По его мнению, политики в любом случае разделят страну.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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