В Кремле опровергли обсуждение России и Евросоюза "корейского сценария" на Украине

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Киева, согласно которым замглавы администрации лидера России Дмитрий Козак принимал участие в переговорах по Украине с представителями Европейского союза.

Вместе с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента о "корейском сценарии" решения конфликта на Украине. Этот способ якобы обсуждали чиновники во время мероприятия.

"Очередная утка", — подчеркнул Песков.

Ранее применение "корейского сценария" на Украине оценил экс-член Рады Илья Кива. По его мнению, политики в любом случае разделят страну.