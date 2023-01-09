Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Киева, согласно которым замглавы администрации лидера России Дмитрий Козак принимал участие в переговорах по Украине с представителями Европейского союза.
Вместе с этим журналисты спросили пресс-секретаря президента о "корейском сценарии" решения конфликта на Украине. Этот способ якобы обсуждали чиновники во время мероприятия.
"Очередная утка", — подчеркнул Песков.
Ранее применение "корейского сценария" на Украине оценил экс-член Рады Илья Кива. По его мнению, политики в любом случае разделят страну.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.