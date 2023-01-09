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Череватый заявил, что ВСУ получили усиление под Соледаром

Силовые структуры

Украинские войска получили усиление под Соледаром. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Он подчеркнул, что командование ВСУ делает всё, чтобы российская армия не смогла продвинуться дальше.

"Вчера были выделены командирам в Соледаре дополнительные силы и средства. Соледар на постоянном контроле. Я думаю, что совместными усилиями удастся стабилизировать обстановку", — отметил Череватый.

Спикер ВСУ указал, что российские войска пытаются найти слабое место в обороне украинской армии на этом направлении. Кроме этого, ВС РФ сконцентрировали свои подразделения в регионе и оказывают системное давление на противника, признал Череватый.

"Это требует от нас соответствующих реагирований и кризисного военного менеджмента", — заявил спикер в эфире телемарафона.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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