Глава обороны Киева генерал ВСУ Павлюк обсудил переброску техники РФ в Белоруссию

По мнению командующего Киевской группировкой ВСУ генерала Александра Павлюка, риск вторжения группировки войск с территории Белоруссии остаётся низким, так как Россия перебрасывает туда устаревшую военную технику, пишет "Страна.ua".

С его слов, в Белоруссию ВС РФ отправляют "металлолом".

"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Белоруссии на сегодня остаётся маловероятной", — сообщил Павлюк.

Он считает, что у российского военно-промышленного комплекса мало мощностей и он не способен привести в рабочее состояние военную технику, которую ВС РФ забирают со складов и везут ремонтировать в соседнюю Белоруссию. Генерал заявил, что данная техника снята с долгосрочного хранения, а на её восстановление нужны средства и время.