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Глава обороны Киева генерал ВСУ Павлюк обсудил переброску техники РФ в Белоруссию

Силовые структуры

По мнению командующего Киевской группировкой ВСУ генерала Александра Павлюка,  риск вторжения группировки войск с территории Белоруссии остаётся низким, так как Россия перебрасывает туда устаревшую военную технику, пишет "Страна.ua".

Глава обороны Киева генерал ВСУ Павлюк обсудил переброску техники РФ в Белоруссию

С его слов, в Белоруссию ВС РФ отправляют "металлолом".

"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Белоруссии на сегодня остаётся маловероятной", — сообщил Павлюк.

Он считает, что у российского военно-промышленного комплекса мало мощностей и он не способен привести в рабочее состояние военную технику, которую ВС РФ забирают со складов и везут ремонтировать в соседнюю Белоруссию. Генерал заявил, что данная техника снята с долгосрочного хранения, а на её восстановление нужны средства и время.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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