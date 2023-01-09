По мнению командующего Киевской группировкой ВСУ генерала Александра Павлюка, риск вторжения группировки войск с территории Белоруссии остаётся низким, так как Россия перебрасывает туда устаревшую военную технику, пишет "Страна.ua".
С его слов, в Белоруссию ВС РФ отправляют "металлолом".
"Мы знаем, где враг размещает личный состав и технику. Мы готовы к разным сценариям, но угроза вторжения со стороны Белоруссии на сегодня остаётся маловероятной", — сообщил Павлюк.
Он считает, что у российского военно-промышленного комплекса мало мощностей и он не способен привести в рабочее состояние военную технику, которую ВС РФ забирают со складов и везут ремонтировать в соседнюю Белоруссию. Генерал заявил, что данная техника снята с долгосрочного хранения, а на её восстановление нужны средства и время.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.